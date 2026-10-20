Počelo podnošenje zahteva za premiju za mleko za treći kvartal

Poljoprivredni proizvođači od danas mogu da podnose zahteve za ostvarivanje prava na premiju za mleko za treći kvartal 2026. godine. Javni poziv raspisala je Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, a rok za prijavu je 19. novembar. Zahtevi se podnose elektronskim putem, preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji. Na premiju imaju pravo pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja su nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, pod uslovom da su prethodno obnovila registraciju gazdinstva za 2026. godinu. Podsticaji se odnose na sirovo kravlje, ovčije i kozje mleko koje je proizvedeno i isporučeno u periodu od 1. jula do 30. septembra ove godine.