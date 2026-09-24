Šesnaestina finala Kupa PFS Srem

Odigrane su sve utakmice šesnaestine finala Kupa PFS Srem za sezonu 2026/27. Nije bilo većih iznenađenja. Ekipe koje su važile za favorite uglavnom su opravdale tu ulogu i izborile mesto među 16 najboljih. Evo i svih rezultata:
POLET (NOVI KARLOVCI) – SREM (SREMSKI MIHALJEVCI) 0:0, PENALI 5:6
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – ŽELEZNIČAR (INĐIJA) 1:4
BIKIĆ (BIKIĆ DO) – OMLADINAC (NOVI BANOVCI) 1:4
HRTKOVCI – DONJI SREM 2015 (PEĆINCI) 0:2
KUPINOVO – HAJDUK (DIVOŠ) 1:5
ČSK 1939 (ČORTANOVCI) – ŠUMAR (OGAR) 1:1, PENALI 4:5
UOF INĐIJA – LSK (LAĆARAK) 2:5
HAJDUK 1932 (ŠIMANOVCI) – PODUNAVAC (BELEGIŠ) 1:2
LJUKOVO – HAJDUK (BEŠKA) 0:5
TRGOVAČKI (SREMSKA MITROVICA) – DUNAV (STARI BANOVCI) 1:5
SREMAC VOJKA – RADNIČKI (NOVA PAZOVA) 1:4
POLET (NIKINCI) – JADRAN (GOLUBINCI) 2:2, PENALI 2:4
HAJDUK (VIŠNJIĆEVO) – RADNIČKI 1910 (ŠID) 5:1
1 . MAJ (RUMA) – SLOBODA (DONJI TOVARNIK) 1:4
BORAC 1925 (MARTINCI) – PODRINJE (MAČVANSKA MITROVICA) 3:5
NAPREDAK (POPINCI) – JEDINSTVO (STARA PAZOVA) 0:4
(Redakcija)