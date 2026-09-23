Rezultati 5. kola VFL Jug

SUBOTA:
Bez pravog derbija kola su odigrane danas utakmice pete runde takmičenja Vojvođanske fudbalske lige Jug. U derbiju začelja bilo je čak devet golova.
NEDELJA:
U Laćarku je odigran derbi dana Vojvođanske lige, grupa Jug. Fudbaleri LSK-a su sa minimalnim rezultatom savladali Beščane.
SUBOTA:
RADNIČKI NOVA PAZOVA – ŠUMAR OGAR (0-1)
OMLADINAC NOVI BANOVCI – SREM SREMSKI MIHALJEVCI (2-1)
CRVENA ZVEZDA NOVI SAD – PODUNAVAC BELEGIŠ (3-6)
NEDELJA:
BORAC ŠAJKAŠ – SLOGA TEMERIN (1-0)
DUNAV STARI BANOVCI – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA (2-1)
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – JADRAN GOLUBINCI (0-2)
LSK LAĆARAK – HAJDUK BEŠKA (1-0)
(Redakcija)