Rezultati utakmica 6. kola Sremske lige (Video)

SUBOTA:
Partizan Vitojevci i Sremac Vojka odigrali su derbi začelja Sremske područne fudbalske lige. Efikasna utakmica s četiri postignuta gola.
NEDELJA:
Polet iz Novih Karlovaca očekivano je bio bolji protiv šidskog Radničkog. U derbiju začelja kraj KPZ remi.
SUBOTA:
PARTIZAN VITOJEVCI – SREMAC VOJKA (2-2)
NEDELJA:
POLET NOVI KARLOVCI – RADNIČKI 1910 ŠID (2-0)
BORAC 1925 MARTINCI – KAMENI AŠANJA (5-0)
NAPREDAK POPINCI – POLET NIKINCI (4-1)
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – 1. MAJ RUMA (3-3)
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – ČSK ČORTANOVCI 1939 (1-0)
JEDINSTVO RUMA – LJUKOVO (0-1)
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – SLOGA MARADIK (2-2)
(Redakcija)