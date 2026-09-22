Rezultati 5. kola Srpske lige grupa Vojvodina

Peto kolo vojvođanskih fudbalskih trećeligaša donelo je nekoliko vrlo zanimljivih duela dana. Jedan od njih bio je komšijski derbi, a derbi dana odigran je u Donjem Tovarniku .
SUBOTA:
ŽELEZNIČAR INĐIJA – MLADOST BAČKI JARAK (1-0)
INDEX NOVI SAD – OFK VRBAS (3-1)
SLOBODA DONJI TOVARNIK – KABEL NOVI SAD (2-5)
VETERNIK – OFK GRADNULICA ZRENJANIN (4-1)
DINAMO 1945 PANČEVO – HAJDUK DIVOŠ (0-0)
JEDINSTVO STARA PAZOVA – SLOGA ČONOPLJA (2-0)
TEKSTILAC ODŽACI – OFK MLADOST APA APATIN (0-1)
GFK SLOVEN RUMA – OFK BAČKA BAČKA PALANKA (2-3)
(Redakcija)