Rezultati 5. kola Srpske lige grupa Vojvodina

Rezultati Rezultati Fudbal | September 22, 2026

preuzeta fotografija

Peto kolo vojvođanskih fudbalskih trećeligaša donelo je nekoliko vrlo zanimljivih duela dana. Jedan od njih bio je komšijski derbi, a derbi dana odigran je u Donjem Tovarniku .

SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 5. KOLO (16 ČASOVA):

SUBOTA:
ŽELEZNIČAR INĐIJA – MLADOST BAČKI JARAK (1-0)
INDEX NOVI SAD – OFK VRBAS (3-1)
SLOBODA DONJI TOVARNIK – KABEL NOVI SAD (2-5)
VETERNIK – OFK GRADNULICA ZRENJANIN (4-1)
DINAMO 1945 PANČEVO – HAJDUK DIVOŠ (0-0)
JEDINSTVO STARA PAZOVA – SLOGA ČONOPLJA (2-0)
TEKSTILAC ODŽACI – OFK MLADOST APA APATIN (0-1)
GFK SLOVEN RUMA – OFK BAČKA BAČKA PALANKA (2-3)

(Redakcija)

Povezane objave

Rezultati utakmica 6. kola Sremske lige (Video)

Raspored utakmica 6. kola Sremske lige u fudbalu (Video)

Rezultati 4. kola VFL Jug