26. sednica Republičke izborne komisije

Vesti Politika Izbori 2026 | September 22, 2026

preuzeta fotografija

Republička izborna komisija na 26. sednici donela je više odluka i rešenja u vezi sa sprovođenjem izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 25. oktobar 2026. godine. Između ostalog, na sednici je doneto rešenje o proglašenju izborne liste SDA Sandžaka – ČUVARI SANDŽAKA za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine. Komisija je donela i rešenje kojim se utvrđuje da navedena izborna lista ima položaj izborne liste nacionalne manjine na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine. Sednicom je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

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