RIK proglasio još dve izborne liste

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Republička izborna komisija proglasila je na 23. sednici, održanoj 17. septembra, još dve izborne liste za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra 2026. godine. Proglašene su izborne liste „Usame Zukorlić (SPP) Pokret za ujedinjenje” i „RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU – SLOBODAN NIKOLIĆ”. Za obe liste utvrđeno je da imaju položaj izbornih lista nacionalne manjine. RIK je na istoj sednici doneo i odluke koje se odnose na biračka mesta, lokalne izborne komisije, kao i na sprovođenje postupaka javnih nabavki. Sednicom je predsedavao predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević.