Održane 21. i 22. sednica RIK-a

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Republička izborna komisija održala je 16. septembra 21. i 22. sednicu u okviru priprema za parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar. Na 21. sednici razmatran je nedostatak izborne liste „Izbor naroda – Miroslav Miki Aleksić – Miloš Parandilović – Aleksandar Jovanović Ćuta”. Koaliciji „Narodna Srbija” ostavljen je rok od 48 sati da otkloni nedostatak koji predstavlja smetnju za proglašenje liste.

Na 22. sednici RIK je donela odluke o biračkim mestima i obrazovanju lokalnih izbornih komisija, a razmatrani su i prigovori birača, koji su odbijeni kao neosnovani. Sednicama je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.