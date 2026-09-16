Tri nove izborne liste

Republička izborna komisija održala je 20. sednicu 15. septembra, na kojoj su proglašene tri izborne liste za parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar. Proglašene su izborne liste „Rasim Ljajić – Ljudski”, „Studentska lista – Studenti pobeđuju” i „Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor”. Za liste Rasima Ljajića i Saveza vojvođanskih Mađara utvrđen je status izbornih lista nacionalnih manjina. RIK je donela i odluku o određivanju biračkih mesta sa više od 2.500, odnosno manje od 100 birača.