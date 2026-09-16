Tri nove izborne liste

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Republička izborna komisija održala je 20. sednicu 15. septembra, na kojoj su proglašene tri izborne liste za parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar. Proglašene su izborne liste „Rasim Ljajić – Ljudski”, „Studentska lista – Studenti pobeđuju” i „Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor”. Za liste Rasima Ljajića i Saveza vojvođanskih Mađara utvrđen je status izbornih lista nacionalnih manjina. RIK je donela i odluku o određivanju biračkih mesta sa više od 2.500, odnosno manje od 100 birača.