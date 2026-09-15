Održana 18. i 19. sednica RIK-a

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Na sednicama Republičke izborne komisije, održanim 14. septembra, doneta su rešenja i odluke u okviru priprema za parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar 2026. godine. Na 18. sednici proglašena je izborna lista „IVICA DAČIĆ – FAKTOR STABILNOSTI!”, a imenovani su i članovi i zamenici članova RIK-a u proširenom sastavu na predlog ove liste i liste „ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA”. RIK je donela i odluku o određivanju jedinica lokalne samouprave u kojima će biti obrazovane lokalne izborne komisije u stalnom sastavu za sprovođenje parlamentarnih izbora.

Na 19. sednici utvrđen je finansijski plan Republičke izborne komisije za sprovođenje izbora za narodne poslanike, kao i finansijske odluke koje se odnose na rad komisije i sprovođenje izbornog procesa. Obema sednicama predsedavao je predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.