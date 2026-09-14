RIK: Glasački listići ljubičaste boje, kontrolni bele

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Na sednici Republičke izborne komisije, održanoj 11. septembra, doneta je odluka o utvrđivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 25. oktobar 2026. godine. Glasački listići štampaće se na papiru ljubičaste boje (Pantone 2085 U), a kontrolni listić na papiru bele boje.

Republička izborna komisija je na sednici, održanoj 13. septembra 2026. godine, donela rešenje o proglašenju Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisane za 25. oktobar 2026. godine. Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.