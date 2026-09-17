Od sada o vašem zdravlju u Rumi brine stručan, odgovoran i posvećen tim, uz savremenu dijagnostiku i pristup prilagođen svakom pacijentu.
Nedavno otvoren na adresi Veljka Dugoševića 84, Stanojčić Medical Centar donosi savremenu zdravstvenu uslugu na jednom mestu. Moderan i prijatan prostor, ljubazno i stručno osoblje i savremena medicinska oprema pacijentima omogućavaju da na jednom mestu obave potrebne preglede uz maksimalnu pažnju i profesionalan pristup.
Za lakši i jednostavniji dolazak pacijenata obezbeđen je i lift, tako da je čitav prostor lako dostupan.
Posebno mesto zauzima magnetna rezonanca zasnovana na savremenoj Siemens 1,5 T tehnologiji. Napredna AI tehnologija omogućava znatno kraće trajanje snimanja, manje buke tokom pregleda i visoku preciznost slike.
Savremena tehnologija tako donosi i veću udobnost za pacijenta ; pregled traje kraće, buka je svedena na minimum, a kvalitet snimka omogućava preciznu dijagnostiku.
U centru je dostupan i digitalni rendgen poslednje generacije, kao i ultrazvučni i specijalistički pregledi. O pacijentima brine stručan tim iz različitih oblasti.
Kada je zdravlje u pitanju, važno je imati mesto kojem možete da ukažete poverenje.
Stanojčić Medical Centar – savremena dijagnostika, stručnost i posvećenost pacijentu, sada dostupni u Rumi.
Veljka Dugoševića 84, Ruma
Za informacije i zakazivanje:
022 210 62 99
022 210 70 83
066 878 88 87