StanojčIć medical centar – savremena dijagnostika

preuzeta fotografija

Od sada o vašem zdravlju u Rumi brine stručan, odgovoran i posvećen tim, uz savremenu dijagnostiku i pristup prilagođen svakom pacijentu.

Nedavno otvoren na adresi Veljka Dugoševića 84, Stanojčić Medical Centar donosi savremenu zdravstvenu uslugu na jednom mestu. Moderan i prijatan prostor, ljubazno i stručno osoblje i savremena medicinska oprema pacijentima omogućavaju da na jednom mestu obave potrebne preglede uz maksimalnu pažnju i profesionalan pristup.

Za lakši i jednostavniji dolazak pacijenata obezbeđen je i lift, tako da je čitav prostor lako dostupan.

Posebno mesto zauzima magnetna rezonanca zasnovana na savremenoj Siemens 1,5 T tehnologiji. Napredna AI tehnologija omogućava znatno kraće trajanje snimanja, manje buke tokom pregleda i visoku preciznost slike.

Savremena tehnologija tako donosi i veću udobnost za pacijenta ; pregled traje kraće, buka je svedena na minimum, a kvalitet snimka omogućava preciznu dijagnostiku.

U centru je dostupan i digitalni rendgen poslednje generacije, kao i ultrazvučni i specijalistički pregledi. O pacijentima brine stručan tim iz različitih oblasti.

Kada je zdravlje u pitanju, važno je imati mesto kojem možete da ukažete poverenje.

Stanojčić Medical Centar – savremena dijagnostika, stručnost i posvećenost pacijentu, sada dostupni u Rumi.

Veljka Dugoševića 84, Ruma

Za informacije i zakazivanje:

022 210 62 99

022 210 70 83

066 878 88 87