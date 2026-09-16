Nova izmena saobraćaja Ruma-Inđija

Vozače koji se kreću između Rume i Inđije od sutra, 17. septembra, očekuje nova izmena režima saobraćaja zbog sanacije kolovoza u zoni petlje Ruma centar. Tokom treće faze radova, koja će trajati do 23. septembra, saobraćaj iz smera Rume ka Inđiji odvijaće se uz naizmenično propuštanje vozila, zbog čega se očekuju usporena vožnja i moguća kraća zadržavanja. Nakon toga, od 23. do 30. septembra, biće na snazi četvrta faza radova, kada će se vozila naizmenično propuštati iz smera Inđije ka Rumi. Radovi obuhvataju sanaciju kolovoza, zamenu ivičnjaka i zaštitne ograde, kao i postavljanje novih slojeva asfalta. Vozačima se savetuje da poštuju saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.