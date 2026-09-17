Mister Vorky od 17. do 20. septembra u Rumi

Vesti Ruma | September 17, 2026

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Ruma će od 17. do 20. septembra biti domaćin 13. Međunarodnog festivala filmske umetnosti „Mister Vorky”, posvećenog kratkom autorskom filmu. Ovogodišnji festival nosi temu „Boja krize”, a publiku očekuju brojna filmska ostvarenja iz Srbije i sveta, raspoređena u takmičarske programe „Jednominutni filmovi” i „9413″. Poseban deo programa biće posvećen Slavku Vorkapiću, svetski priznatom filmskom teoretičaru, montažeru i pedagogu rođenom u Dobrinicama , povodom 50 godina od njegove smrti. Pored filmskih projekcija, biće održana predavanja, multimedijalni program i muzički sadržaji, uz nastup DJ Vuče. Programi će biti održani u Kulturnom centru „Brana Crnčević”, Zavičajnom muzeju Ruma i Gradskoj biblioteci „Atanasije Stojković”. Ulaz na sve programe je slobodan.

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