Rekonstrukcija puta od Buđanovaca ka Rumi do kraja godine

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Održana je sednica Opštinskog veća Opštine Ruma, na kojoj je usvojen Nacrt odluke o prenosu investitorskih prava i obaveza, čime se postupak za rekonstrukciju deonice puta od Buđanovaca ka Rumi približava završnoj fazi.

Prvi radovi obuhvatiće 5,7 kilometara saobraćajnice, širine šest metara, a prema najavi predsednika Opštine Ruma Dušana Ljubišića, početak rehabilitacije očekuje se do kraja godine.

Ljubišić je istakao da je procedura složena zbog obima i vrednosti projekta, ali da se sada ulazi u njenu završnicu. Rekonstrukcija ove deonice predstavlja nastavak ulaganja u putnu infrastrukturu i uređenje važnih saobraćajnih pravaca na teritoriji opštine Ruma.