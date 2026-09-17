Rezultati 4. kola VFL Jug

SUBOTA:
Bez pravog predznaka derbija četvrtog kola odigrane su današnje utakmice Vojvođanske lige, grupa Jug. Pećinački fudbalski okršaj viđen je u Ogaru.
NEDELJA:
Golubinci su bili poprište derbija četvrtog kola Vojvođanske lige , grupa Jug. Jadran je naneo prvi poraz fudbalerima Dunava.
SUBOTA:
SLOGA TEMERIN – LSK LAĆARAK (2-2)
HAJDUK BEŠKA – CRVENA ZVEZDA NOVI SAD (4-1)
ŠUMAR OGAR – DONJI SREM 2015 PEĆINCI (0-3)
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – BORAC ŠAJKAŠ (1-1)
NEDELJA:
PODUNAVAC BELEGIŠ – OMLADINAC NOVI BANOVCI (1-1)
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – RADNIČKI NOVA PAZOVA (1-2)
JADRAN GOLUBINCI – DUNAV STARI BANOVCI (2-1)
Nakon ove runde, Hajduk iz Beške drži prvo mesto sa maksimalnih 12 bodova iz četiri utakmice. Odmah iza njega je Jadran iz Golubinaca sa 10 bodova, dok Dunav iz Starih Banovaca zauzima treću poziciju sa 9 bodova.
(Redakcija)