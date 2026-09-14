Rezultati fudbalskih utakmica

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema i Vojvodine. Postignuti su sledeći rezultati:
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 4. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
MLADOST BAČKI JARAK – GFK SLOVEN RUMA (1-0)
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – TEKSTILAC ODŽACI (0-1)
OFK MLADOST APA APATIN – JEDINSTVO STARA PAZOVA (1-0)
SLOGA ČONOPLJA – DINAMO 1945 PANČEVO (2-0)
OFK GRADNULICA ZRENJANIN – SLOBODA DONJI TOVARNIK (2-7)
OFK VRBAS – ŽELEZNIČAR INĐIJA (1-4)
NEDELJA:
HAJDUK DIVOŠ – VETERNIK (3-1)
KABEL NOVI SAD – INDEX NOVI SAD (1-1)
Nakon 4 odigrana kola, Sloboda iz Donjeg Tovarnika je usamljena na vrhu sa maksimalnih 12 bodova. Prati je Veternik sa 9, dok Indeks iz Novog Sada i inđijski Železničar imaju po 8 bodova.
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 4. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA TEMERIN – LSK LAĆARAK (2-2)
HAJDUK BEŠKA – CRVENA ZVEZDA NOVI SAD (4-1)
ŠUMAR OGAR – DONJI SREM 2015 PEĆINCI (0-3)
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – BORAC ŠAJKAŠ (1-1)
NEDELJA:
PODUNAVAC BELEGIŠ – OMLADINAC NOVI BANOVCI (0-1)
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – RADNIČKI NOVA PAZOVA (1-2)
JADRAN GOLUBINCI – DUNAV STARI BANOVCI (2-1)
Nakon ove runde, Hajduk iz Beške drži prvo mesto sa maksimalnih 12 bodova iz četiri utakmice. Odmah iza njega je Jadran iz Golubinaca sa 10 bodova, dok Dunav iz Starih Banovaca zauzima treću poziciju sa 9 bodova.
SREMSKA LIGA, 5. KOLO (16 ČASOVA):
SUBOTA:
1. MAJ RUMA – NAPREDAK POPINCI (1-4)
POLET NIKINCI – BORAC 1925 MARTINCI (2-2)
RADNIČKI 1910 ŠID – SREMAC VOJKA (1-0)
NEDELJA:
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – PARTIZAN VITOJEVCI (1-1)
SLOGA MARADIK – JEDINSTVO RUMA (4-3)
LJUKOVO – HAJDUK VIŠNJIĆEVO (4-1)
ČSK ČORTANOVCI 1939 – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA (4-0)
KAMENI AŠANJA – POLET NOVI KARLOVCI (0-0)
Nakon ove runde Polet iz Novih Karlovaca je zadržao poziciju u samom vrhu tabele, dok su mu se ekipe poput ČSK-a i Sloge dodatno približile.
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 4. KOLO (16 ČASOVA):
SUBOTA:
MITROS SREMSKA MITROVICA – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI (1-3)
NEDELJA:
NAPREDAK VAŠICA – NAPREDAK 2021 ŠULJAM (0-1)
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI (0-2)
FRUŠKA GORA RUMA – GRANIČAR ADAŠEVCI (2-1)
SLOGA VOGANJ – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO (4-1)
BORAC RADENKOVIĆ – SLOGA 1919 ERDEVIK (2-4)
OFK ZEKA BULJUBA RAVNJE – BORAC STEJANOVCI (5-2)
Nakon 4 odigrana kola, OFK Zeka Buljubaša (Ravnje) zauzima lidersku poziciju sa maksimalnih 12 bodova. Na drugom mestu je Obilić 1993 iz Kukujevaca sa 10 bodova, dok Graničar iz Adaševaca, Borac iz Stejanovaca, Sloga 1919 i rumska Fruška gora dele pozicije u vrhu sa po 9 osvojenih bodova
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 4. KOLO (16 ČASOVA):
NEDELJA:
HRTKOVCI – SLOVEN SIBAČ (3-1)
GRANIČAR OBREŽ – KUPINOVO (0-1)
KRUŠEDOL – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG (1-3)
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – NAPREDAK ŽARKOVAC (1-2)
RUDAR VRDNIK – DONJI PETROVCI (1-0)
OFK BRESTAČ – JEDINSTVO PLATIČEVO (1-0)
CAR UROŠ JAZAK – SREMAC DOBRINCI (3-1)
Na vrhu tabele trenutno se nalaze Hrtkovci sa 10 bodova. U najbližoj pratnji sa po 9 bodova su Sremski Vitezovi Radnički iz Iriga, Napredak iz Žarkovaca i Kupinovo.
GRADSKA LIGA SREMSKA MITROVICA, 3. KOLO (16 ČASOVA):
NEDELJA:
GRANIČAR KUZMIN – BORAC VELIKI RADINCI (NEMAMO REZULTAT!)
SREMAC JARAK – SLOBODA ŠAŠINCI (1-4)
PLANINAC LEŽIMIR – OFK BOSUT (1-3)
SLOGA ČALMA – SREM 1956 SREMSKA RAČA (2-2)
BSK BEŠENOVO – OFK SPARTA GRGUREVCI (1-2)
Sloboda iz Šašinaca zauzima lidersku poziciju na tabeli Gradske fudbalske lige Sremska Mitrovica nakon kompletiranog 3. kola. Oni trenutno imaju maksimalnih 9 osvojenih bodova.
OFL INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 2. KOLO (16 ČASOVA)
NEDELJA:
PLANINAC RIVICA – SU ROMA SREM SURDUK (4-7)
LOVAC KARLOVČIĆ – 27. OKTOBAR ŠATRINCI (4-1)
BORAC JARKOVCI – SREMAC DEČ (0-5)
SLOGA KRNJEŠEVCI – UOF INĐIJA (0-5)
VOJVODINA NERADIN – DUNAV NOVI SLANKAMEN (0-4)
U OVOM KOLU SLOBODAN JE BIO TIM: VITEZ SUBOTIŠTE
Nakon ovog kola, ekipa UOF Inđija drži prvo mesto sa maksimalnih 6 bodova i impresivnom gol-razlikom (12:1). Prati je SU Roma Srem (Surduk) koja takođe ima 6 bodova.
OPŠTINSKA LIGA ŠID, 2. KOLO (16.30 ČASOVA):
NEDELJA:
OMLADINAC BATROVCI – OFK BAČINCI (1-1)
BORAC ILINCI – JEDNOTA ŠID (2-3)
JEDINSTVO MOROVIĆ – GRANIČAR JAMENA (5-0)
OFK BINGULA – SINĐELIĆ GIBARAC (0-4)
U OVOM KOLU SLOBODAN JE BIO TIM: SREMAC BERKASOVO
Nakon odigranih utakmica, Sinđelić iz Gibarca je preuzeo vođstvo na tabeli sa maksimalnih 6 bodova i gol-razlikom 6:0. Prate ga Jedinstvo (Morović), Omladinac (Batrovci), OFK Bačinci i Jednota sa po 3 osvojena boda.
OPŠTINSKA LIGA RUMA, 2. KOLO (16 ČASOVA):
NEDELJA:
FRUŠKOGORAC MALI RADINCI – BORAC KLENAK (3-2)
JEDINSTVO KRALJEVCI – MLADOST BUĐANOVCI (1-0)
PSK PUTINCI – GRANIČAR GRABOVCI (4-0)
PSK Putinci zauzimaju prvo mesto na tabeli Opštinske lige Ruma nakon kompletiranog 2. kola. Oni imaju maksimalnih 6 bodova, baš kao i drugoplasirani Fruškogorac iz Malih Radinaca.
(Redakcija)