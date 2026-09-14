Rezultati utakmica 5. kola Sremske lige

SUBOTA:
Prvi veći derbi začelja Sremske područne fudbalske lige igran je na stadionu rumskog 1. Maja. Domaćin je ugostio neočekivano loš start Napretka iz Popinaca .
NEDELJA:
Polet iz Novih Karlovaca prvi put u novoj sezoni Sremske lige ostao je bez pobede. U Maradiku Sloga je izgubila sa 0:2, a zatim pobedila sa 4:3.
SREMSKA LIGA, 5. KOLO (16 ČASOVA):
SUBOTA:
MAJ RUMA – NAPREDAK POPINCI (1-4)
POLET NIKINCI – BORAC 1925 MARTINCI (2-2)
RADNIČKI 1910 ŠID – SREMAC VOJKA (1-0)
NEDELJA:
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – PARTIZAN VITOJEVCI (1-1)
SLOGA MARADIK – JEDINSTVO RUMA (4-3)
LJUKOVO – HAJDUK VIŠNJIĆEVO (4-1)
ČSK ČORTANOVCI 1939 – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA (4-0)
KAMENI AŠANJA – POLET NOVI KARLOVCI (0-0)
Nakon ove runde Polet iz Novih Karlovaca je zadržao poziciju u samom vrhu tabele, dok su mu se ekipe poput ČSK-a i Sloge dodatno približile.
(Redakcija)