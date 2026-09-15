Rezultati 4. kola Srpske lige grupa Vojvodina

SUBOTA:
Jedan od lidera na trećeligaškoj fudbalskoj sceni Vojvodine je u četvrtoj rundi takmičenja otišao na noge novajliji iz Zrenjanina, OFK Gradnulici.
NEDELJA:
U prestoničkom vojvođanskom trećeligaškom fudbalskom derbiju su podeljeni bodovi. Kabel i Indeks po gol, po bod. U Divošu uspešan start novog stratega domaćina.
SUBOTA:
MLADOST BAČKI JARAK – GFK SLOVEN RUMA (1-0)
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – TEKSTILAC ODŽACI (0-1)
OFK MLADOST APA APATIN – JEDINSTVO STARA PAZOVA (1-0)
SLOGA ČONOPLJA – DINAMO 1945 PANČEVO (2-0)
OFK GRADNULICA ZRENJANIN – SLOBODA DONJI TOVARNIK (2-7)
OFK VRBAS – ŽELEZNIČAR INĐIJA (1-4)
NEDELJA:
HAJDUK DIVOŠ – VETERNIK (3-1)
KABEL NOVI SAD – INDEX NOVI SAD (1-1)
Nakon 4 odigrana kola, Sloboda iz Donjeg Tovarnika je usamljena na vrhu sa maksimalnih 12 bodova. Prati je Veternik sa 9, dok Indeks iz Novog Sada i inđijski Železničar imaju po 8 bodova.
(Redakcija)