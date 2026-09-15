Rezultati 4. kola Srpske lige grupa Vojvodina

Rezultati Rezultati Fudbal | September 15, 2026

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SUBOTA:
Jedan od lidera na trećeligaškoj fudbalskoj sceni Vojvodine je u četvrtoj rundi takmičenja otišao na noge novajliji iz Zrenjanina, OFK Gradnulici.

NEDELJA:
U prestoničkom vojvođanskom trećeligaškom fudbalskom derbiju su podeljeni bodovi. Kabel i Indeks po gol, po bod. U Divošu uspešan start novog stratega domaćina.

SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 4. KOLO (16.30 ČASOVA):

SUBOTA:
MLADOST BAČKI JARAK – GFK SLOVEN RUMA (1-0)
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – TEKSTILAC ODŽACI (0-1)
OFK MLADOST APA APATIN – JEDINSTVO STARA PAZOVA (1-0)
SLOGA ČONOPLJA – DINAMO 1945 PANČEVO (2-0)
OFK GRADNULICA ZRENJANIN – SLOBODA DONJI TOVARNIK (2-7)
OFK VRBAS – ŽELEZNIČAR INĐIJA (1-4)

NEDELJA:
HAJDUK DIVOŠ – VETERNIK (3-1)
KABEL NOVI SAD – INDEX NOVI SAD (1-1)

Nakon 4 odigrana kola, Sloboda iz Donjeg Tovarnika je usamljena na vrhu sa maksimalnih 12 bodova. Prati je Veternik sa 9, dok Indeks iz Novog Sada i inđijski Železničar imaju po 8 bodova.

(Redakcija)

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