Počela rekonstrukcija dela puta Ruma-Inđija

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Na izlazu iz Rume prema Inđiji počela je rekonstrukcija državnog puta, čime će biti uređen i poslednji nerekonstruisani deo ove saobraćajnice, u dužini od oko 500 metara. Reč je o važnom putnom pravcu koji povezuje Rumu sa Inđijom, Starom Pazovom i okolnim mestima , a radovi bi trebalo da traju oko 60 dana. Prethodno su rekonstruisani izlivni i ulivni krakovi, dok je početkom godine na ovom delu puta postavljena i javna rasveta. Rekonstrukcijom nadvožnjaka i denivelisane raskrsnice biće zaokruženo uređenje ovog važnog izlaznog pravca iz Rume.