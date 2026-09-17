Crveni krst Šid organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi

Crveni krst Šid organizuje dve redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi, sa ciljem da se obezbede dovoljne zalihe krvi i pomogne onima kojima je krv neophodna.

Prva akcija biće održana u ponedeljak, 21. septembra, u Zdravstvenoj stanici u Moroviću, u periodu od 9 do 12 časova.

Druga akcija zakazana je za ponedeljak, 28. septembra, u prostorijama Crvenog krsta Šid, u Ulici Cara Lazara 10, takođe od 9 do 12 časova. Crveni krst Šid poziva sve zdrave sugrađane uzrasta od 18 do 65 godina da se odazovu akcijama i daju krv. Jedna donacija može pomoći u spasavanju više života, a dobrovoljno davanje krvi predstavlja važan čin humanosti i solidarnosti. Iz Crvenog krsta Šid apeluju na građane da se odazovu pozivu i svojim učešćem doprinesu obezbeđivanju neophodnih zaliha krvi.