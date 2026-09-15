GUŽVE NA BATROVCIMA I ŠIDU

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju oko osam sati, dok je na Šidu zadržavanje za kamione oko četiri sata. Za razliku od teretnog saobraćaja, zadržavanja za putnička vozila su znatno kraća. Prema podacima AMSS-a, na Batrovcima i Šidu putnička vozila na izlazu iz Srbije čekaju oko 30 minuta, uz napomenu da vreme provedeno na hrvatskim terminalima može biti duže. Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje, posebno zbog višesatnih zadržavanja teretnih vozila.