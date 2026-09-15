Magnetna rezonanca stigla u Sremsku Mitrovicu (Foto)

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Kako prenose i drugi mediji, magnet za novi uređaj za magnetnu rezonancu dopremljen je tokom vikenda u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica i postavljen u prostor koji je prethodnih meseci pripreman za ovu dijagnostiku. Predstoje montaža uređaja, povezivanje sistema, podešavanje i testiranje, nakon čega će biti omogućeni prvi pregledi pacijenata. Prema ranije najavljenim planovima, magnetna rezonanca trebalo bi da bude puštena u rad najkasnije do 1. novembra. Za nabavku uređaja izdvojeno je oko 199 miliona dinara.