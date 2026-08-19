Danas je Preobraženje

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Danas pravoslavni vernici proslavljaju Preobraženje – jedan od najvećih hrišćanskih praznika čije obeležavanje u srpskom narodu ima i razvijenu tradiciju sa brojnim običajima.



Praznik je posvećen događaju preobraženja Isusa Hrista na gori Tavor, pred apostolima – Petrom, Jakovom i Jovanom, kada je pokazao „deo svoje božanske slave“.

Preobraženje se ubraja u 12 velikih Hristovih praznika. U crkvenim bogosluženjima praznuje se sedam dana, tokom kojih se pevaju pesme posvećene ovom jevanđeljskom događaju. Na Preobraženje se na kraju liturgije služi obred sveštanja grožđa.

Ovaj praznik uvek pada u vreme Gospojinskog posta, zbog čega je praznična trpeza uvek posna, ali se danas iznosi riba, vino i grožđe.

Po narodnom verovanju, danas se preobražava i priroda – gora i voda, leto se bliži kraju, i ovo je dan kada se u prošlosti poslednji put kupalo u rekama i jezerima, jer voda biva hladnija i naznačava se dolazak jeseni.

(Redakcija)