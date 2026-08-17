Od danas niže cene još 16 lekova

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Od danas su u Srbiji na snazi niže cene za još 16 lekova, čime je nastavljen program smanjenja troškova terapije za građane. Snižene su cene pojedinih lekova za razređivanje krvi, kao i terapija koje se koriste u prevenciji i lečenju moždanog udara i drugih kardiovaskularnih oboljenja.

Kako je ranije najavljeno, država je preuzela deo troškova za određene terapije, pa će pacijenti za pojedine lekove izdvajati od nekoliko stotina do više od hiljadu dinara manje. Nadležni ističu da je cilj ove mere da se građanima olakša pristup neophodnim terapijama i smanje izdaci za lečenje.