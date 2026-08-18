Pomoć građanima od 6.000 dinara

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Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, najavio je novu finansijsku pomoć punoletnim građanima u iznosu od 6.000 dinara, uz najavu da će prijavljivanje biti omogućeno od 7. septembra. Prema najavljenoj dinamici, isplata bi trebalo da počne 22. septembra, dok bi sredstva bila obezbeđena iz Akcionarskog fonda i republičkog budžeta. Vučić je naveo da je za ovu namenu planirano više stotina miliona dinara, kako bi pomoć bila dostupna i građanima koji ranijim zakonskim odredbama nisu bili obuhvaćeni. Prema njegovim rečima, isplate će biti realizovane tokom septembra, a deo sredstava biće isplaćen i u decembru i januaru naredne godine. Detalji o načinu prijave i uslovima za ostvarivanje prava na pomoć biće poznati uoči početka prijavljivanja.