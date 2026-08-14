Izmeštena Hitna pomoć u Inđiji

Zbog izvođenja građevinskih radova, služba hitne medicinske pomoći u Inđiji od danas , 14. avgusta, privremeno je izmeštena u objekat nekadašnje Kovid ambulante, saopšteno je iz lokalne samouprave. Ova organizaciona promena uvedena je kako bi se rad službe i pružanje hitne zdravstvene zaštite građanima odvijali bez prekida tokom trajanja radova. Nadležni ističu da će Hitna pomoć i na novoj lokaciji funkcionisati redovno i biti dostupna svim građanima kojima je potrebna medicinska pomoć. Građani se mole da imaju razumevanja zbog privremene izmene i da prilikom dolaska koriste novu lokaciju, koja će biti u funkciji do završetka planiranih građevinskih radova.