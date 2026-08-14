Program Scena Festa 2026. u Inđiji (Video)

Inđija će od 21. do 23. avgusta biti domaćin tradicionalnog Scena festa, jedne od najznačajnijih letnjih manifestacija u Sremu. I ove godine , posetioce na Trgu kod Pošte očekuju tri večeri ispunjene muzikom i nastupima popularnih izvođača.

21. AVGUST

20 : 30 BRESKVICA

22 : 30 PEĐA JOVANOVIĆ

22. AVGUST

21 : 00 SAŠA KOVAČEVIĆ

23. AVGUST

20 : 00 SEVDAH OPERA

LJUBICA VRANEŠ I DRAGOLJUB BAJIĆ

21 : 00 MARIJA ŠERIFOVIĆ

Organizatori pozivaju sve građane Inđije i goste iz drugih gradova da posete Scena fest 2026 . i uživaju u bogatom muzičkom programu koji će i ove godine obeležiti kraj leta u Inđiji.