Program Scena Festa 2026. u Inđiji (Video)

Inđija će od 21. do 23. avgusta biti domaćin tradicionalnog Scena festa, jedne od najznačajnijih letnjih manifestacija u Sremu. I ove godine , posetioce na Trgu kod Pošte očekuju tri večeri ispunjene muzikom i nastupima popularnih izvođača.
20 : 30 BRESKVICA
22 : 30 PEĐA JOVANOVIĆ
21 : 00 SAŠA KOVAČEVIĆ
20 : 00 SEVDAH OPERA
LJUBICA VRANEŠ I DRAGOLJUB BAJIĆ
21 : 00 MARIJA ŠERIFOVIĆ
Organizatori pozivaju sve građane Inđije i goste iz drugih gradova da posete Scena fest 2026 . i uživaju u bogatom muzičkom programu koji će i ove godine obeležiti kraj leta u Inđiji.