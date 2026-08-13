Počinje izgradnja turističko-rekreativnog kompleksa Leje

U četvrtak, 13. avgusta, počinju radovi na izgradnji turističko-rekreativnog kompleksa u bloku Leje, projekta koji će značajno unaprediti sportske, rekreativne i turističke sadržaje u opštini Inđija. Radovi će se izvoditi svakog dana od 7 do 17 časova, osim nedeljom, a obuhvatiće uređenje prostora i izgradnju novih sadržaja namenjenih sportu, rekreaciji i odmoru građana. Po završetku radova, blok Leje trebalo bi da postane jedno od centralnih mesta za okupljanje, boravak porodica, rekreativaca i svih ljubitelja aktivnog života. Iz Opštine Inđija apeluju na građane i korisnike sportskih terena da tokom izvođenja radova imaju razumevanja zbog privremenih ograničenja i pojačanog kretanja građevinske mehanizacije, kao i da budu dodatno oprezni prilikom prolaska kroz ovu zonu. Realizacijom ovog projekta, Inđija nastavlja ulaganja u razvoj sportske i turističke infrastrukture, sa ciljem stvaranja kvalitetnijih sadržaja i boljih uslova za život svih građana.