Izgradnja auto-puta u završnoj fazi

preuzeta fotografija

Izgradnja deonice auto-puta Sremska Rača – Kuzmin, sa novim mostom preko reke Save, je u završnoj fazi, saopšteno je iz Puteva Srbije. Ova deonica je duga oko 18 km i predstavlja deo projekta izgradnje autoputa E-761 Beograd – Sarajevo, koji će dodatno unaprediti saobraćajnu povezanost Srbije i Bosne i Hercegovine. Trasa je projektovana kao klasičan autoputni profil, sa dva kolovoza, svaki sa po dve vozne i jednom zaustavnom trakom, razdvojena središnjim pojasom, a projektovana brzina kretanja je do 130 km/h. Početak saobraćajnice predviđen je u blizini postojeće denivelisane raskrsnice Kuzmin na autoputu Beograd – Zagreb i vodi sve do postojećeg graničnog prelaza kod Sremske Rače.