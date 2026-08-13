Gasifikacija se nastavlja u mitrovačkom naselju “Matija Huđi”

Radovi na proširenju razvodne gasovodne mreže u sremskomitrovačkom stambenom naselju „Matija Huđi” ulaze u novu fazu. Javno preduzeće „Srem-gas” Sremska Mitrovica ovih dana nastavlja gasifikaciju dela Naselja, čime će pojedini stanari dobiti mogućnost priključenja na prirodni gas. Nova faza radova odnosi se isključivo na zgrade koje nisu priključene na sistem daljinskog grejanja JKP „Toplifikacija”. U pitanju su objekti sa ulazima broj 22, 24, 26, 28 i 30. Zainteresovani stanari mogu da se prijave na šalterima JP „Srem-gas”, na adresi Trg vojvođanskih brigada 14/1, gde mogu dobiti sve informacije o proceduri i uslovima priključenja na gasovodnu mrežu, saopštavaju iz „Srem gasa”. Posebna pogodnost odnosi se na građane koji se prijave do 1. novembra, do kada važi promotivna cena priključka od 60.000 dinara, a postoji i mogućnost plaćanja na šest (6) i dvanaest (12) mesečnih rata. Podsećamo , izgradnja nove merno-regulacione stanice (MRS) u naselju „Matija Huđi” započela je u martu 2022. godine. Stanica, kapaciteta 1.000 kubnih metara gasa na sat, predstavlja ključni infrastrukturni objekat za snabdevanje ovog dela grada prirodnim gasom. U prvoj fazi gasifikovan je severni deo Naselja, odnosno zgrade koje se nalaze na neparnoj strani. Tada je izgrađen i priključni gasovod dužine 300 metara, a jedan od najsloženijih zahvata bilo je izvođenje radova na raskrsnici ulica Kralja Petra I i Severni bedem. Kompletna gasovodna mreža predviđena za ovo Naselje dugačka je oko 1.400 metara, a vrednost investicije iznosi približno 30 miliona dinara za obe ove faze. Nastavkom radova stiču se uslovi da još jedan broj domaćinstava u Naselju „Matija Huđi” dobije mogućnost priključenja na gas, čime se nastavlja unapređenje komunalne infrastrukture u ovom delu Sremske Mitrovice, rečeno je u ovom preduzeću.