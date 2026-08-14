Nedimović najavio nove projekte za Radenković (Video)

Aktuelno Vesti Sremska Mitrovica | August 14, 2026

preuzeta fotografija

Gradonačelnik Sremske Mitrovice , Branislav Nedimović, posetio je Radenković, gde je sa meštanima razgovarao o najvažnijim infrastrukturnim projektima koji će biti realizovani u ovom selu. Najavljeno je da će naredne nedelje početi radovi na rekonstrukciji puta Radenković-Noćaj, dok su pripremni radovi i postavljanje saobraćajne signalizacije već u toku. Među prioritetima je i izgradnja kompletne vodovodne mreže, kojom bi domaćinstva u Radenkoviću dobila mogućnost priključenja na gradski vodovod.

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