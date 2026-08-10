Spisak fiksnih saobraćajnih kamera u Sremu (Video)

Saobraćajna polcija kada se vrši pojačana kontrola brzine kontroliše vozače motornih vozila. Kontrole se sprovode i na području Srema, a vozače, osim policijskih patrola, mobilnih radara i presretača, nadziru i fiksne saobraćajne kamere.
Prema ranije objavljenim podacima, fiksne kamere na području Srema nalaze se na sledećim lokacijama:
Karađorđeva ulica
Ulica kralja Petra Prvog Oslobodioca – evidentiranje brzine i prolaska kroz crveno svetlo
Ulica kralja Petra Prvog, kod broja 19 – kontrola brzine
Ulica cara Dušana, kod broja 49 – kontrola brzine
raskrsnica ulica Kralja Petra Prvog i Cara Dušana
raskrsnica Novosadske i Ulice cara Dušana
raskrsnica ulica Cara Dušana, Kralja Petra Prvog i Novosadske – evidentiranje prolaska kroz crveno svetlo
Iriški drum, kod broja 31
Glavna ulica
Industrijska ulica, na državnom putu drugog A reda, kod kilometra 59+600
Pavkovačka ulica, kod broja 126
Ulica Vladimira Nazora, kod broja 61
Ulica Vuka Karadžića, kod broja 45
Na ovim lokacijama prvenstveno se kontroliše brzina kretanja vozila.
Jazak, Ulica cara Uroša
Irig, Ulica Ive Lole Ribara, kod broja 97
Vrdnik, Ulica 9. vojvođanske brigade
Krušedol Prnjavor, Ulica Lazara Tošića, kod broja 73
Kamere na ovim lokacijama evidentiraju prekoračenje dozvoljene brzine.
(Redakcija)
Izvor: Kurir.rs