Spisak fiksnih saobraćajnih kamera u Sremu (Video)

preuzeta fotografija

Saobraćajna polcija kada se vrši pojačana kontrola brzine kontroliše vozače motornih vozila. Kontrole se sprovode i na području Srema, a vozače, osim policijskih patrola, mobilnih radara i presretača, nadziru i fiksne saobraćajne kamere.

Prema ranije objavljenim podacima, fiksne kamere na području Srema nalaze se na sledećim lokacijama:

Stara Pazova

Karađorđeva ulica

Ulica kralja Petra Prvog Oslobodioca – evidentiranje brzine i prolaska kroz crveno svetlo

Inđija

Ulica kralja Petra Prvog, kod broja 19 – kontrola brzine

Ulica cara Dušana, kod broja 49 – kontrola brzine

raskrsnica ulica Kralja Petra Prvog i Cara Dušana

raskrsnica Novosadske i Ulice cara Dušana

raskrsnica ulica Cara Dušana, Kralja Petra Prvog i Novosadske – evidentiranje prolaska kroz crveno svetlo

Ruma

Iriški drum, kod broja 31

Glavna ulica

Industrijska ulica, na državnom putu drugog A reda, kod kilometra 59+600

Pavkovačka ulica, kod broja 126

Ulica Vladimira Nazora, kod broja 61

Ulica Vuka Karadžića, kod broja 45

Na ovim lokacijama prvenstveno se kontroliše brzina kretanja vozila.

Opština Irig

Jazak, Ulica cara Uroša

Irig, Ulica Ive Lole Ribara, kod broja 97

Vrdnik, Ulica 9. vojvođanske brigade

Krušedol Prnjavor, Ulica Lazara Tošića, kod broja 73

Kamere na ovim lokacijama evidentiraju prekoračenje dozvoljene brzine.

(Redakcija)

Izvor: Kurir.rs