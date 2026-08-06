Akcije dobrovoljnog davanja krvi u Sremu

Akcije dobrovoljnog davanja krvi održaće se naredne sedmice u više mesta širom Srema. Građani će krv moći da daju u ponedeljak, 10. avgusta, u Domu zdravlja u Inđiji od 16 do 19 časova. U utorak, 11. avgusta, akcija će biti organizovana u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici od 10 do 13 časova, dok će u sredu, 12. avgusta, davaoci krvi moći da daju u centru Sremske Mitrovice od 16 do 19 časova. U četvrtak, 13. avgusta, akcija će biti održana u KP Zavodu u Sremskoj Mitrovici od 9 do 12 časova. U petak, 14. avgusta, akcije su planirane u Kulturnom centru u Rumi od 8 do 12 časova, u Crvenom krstu u Irigu od 8 do 10 časova i u JKP u Vrdniku od 10 : 45 do 12 časova. Pozivaju se svi zdravi i punoletni građani da se odazovu akcijama i daju doprinos obezbeđivanju dovoljnih zaliha krvi.