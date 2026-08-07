Sednica Štaba za vanredne situacije Grada Sremska Mitrovica (Video)

Kako prenosi PR služba Grada Sremska Mitrovica oko 11.20 časova je završena sednica Štaba za vanredne situacije Grada Sremska Mitrovica, na kojoj je sagledano trenutno stanje na regionalnoj deponiji. Članovi Štaba, uključujući načelnika Odeljenja za vanredne situacije, podneli su izveštaje o stanju na terenu.

Konstatovano je da je požar lokalizovan i da se drži pod kontrolom. Sve nadležne službe nastavljaju rad na sanaciji posledica, a taj proces će trajati i u narednim danima.

Do sada je u akciji gašenja požara učestvovalo 15 vatrogasaca, 6 vatrogasnih vozila, 4 cisterne, 9 kamiona i utrošeno je više od 50 prikolica zemlje.

Zavod za javno zdravlje kontinuirano prati kvalitet vazduha. Prema dosadašnjim rezultatima merenja, kvalitet vazduha je u proseku dobar.

Pozivamo građane da se informišu isključivo putem zvaničnih saopštenja i da se pridržavaju preporuka nadležnih institucija.