Pojačan saobraćaj za vikend

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Kako je saopšteno iz Policijske uprave, od juče su na putevima u Republici Srbiji evidentirane 93 saobraćajne nezgode, u kojima je povređeno 45 osoba, dok su tri osobe izgubile život. Za predstojeći vikend i narednih dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na glavnim koridorima i putnim pravcima ka turističkim centrima. Duže kolone na naplatnim stanicama i graničnim prelazima, kao i visoke temperature vazduha, izazivaju veći umor vozača i putnika. Zato na put krenite odmorni i pravite češće pauze, posebno ukoliko se u vozilu nalaze deca. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, u cilju veće bezbednosti u saobraćaju.