Voda ispravna za kupanje

JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica saopštilo je da je, prema analizi Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, voda reke Save uzorkovana 29. jula na Maloj plaži, Početku plaže i kod “Dispanzera” ispunila propisane fizičko-hemijske i mikrobiološke uslove za kupanje.

Građanima se preporučuje oprez tokom boravka na plaži – izbegavanje ronjenja i prskanja, tuširanje nakon kupanja, nadzor dece, kao i da se ne kupaju dva do tri dana posle obilnih padavina i oluja. Posetioci se pozivaju i da poštuju pravila ponašanja na gradskoj plaži.