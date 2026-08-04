Letnje kreativne radionice

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U okviru manifestacije „Leto na Savi”, Galerija „Lazar Vozarević” organizuje letnje kreativne radionice namenjene najmlađima, koje će biti održane na Gradskoj plaži u Sremskoj Mitrovici. Program počinje u ponedeljak, 3. avgusta, u 18 časova, radionicom „Moj letnji pejzaž u kolažu”, dok je za utorak, 4. avgust, u istom terminu, planirana radionica „Čudesna letnja bića”.

Kroz kreativan rad, igru i druženje, mališani će imati priliku da razvijaju maštu i umetničko izražavanje, a organizatori pozivaju svu zainteresovanu decu da im se pridruže na Gradskoj plaži.