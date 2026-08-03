Nastavak ulaganja u Mačvanske puteve (Video)

Gradonačelnik Sremske Mitrovice , Branislav Nedimović, obišao je selo Noćaj i najavio nastavak radova na obnovi putne infrastrukture. Nakon završene prve faze rekonstrukcije 2,5 kilometra puta u Ulici Stojana Pandurovića, od petka počinju novi radovi. Obnova će biti nastavljena kroz centar Noćaja, dalje prema Salašu Noćajskom, a zatim i do krivine ka Mačvanskoj Mitrovici. Kako je najavljeno, narednog ponedeljka počinje i rekonstrukcija putnog pravca Noćaj-Radenković, u dužini od pet kilometara. Radovi će obuhvatiti kompletnu obnovu kolovoza, od uklanjanja postojećeg sloja do izgradnje nove putne konstrukcije sve do centra Radenkovića.