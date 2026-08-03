Sara Pavkov obišla radove u KarlovčIću (Foto/Video)

Ministarka zaštite životne sredine , Sara Pavkov, obišla je radove na izgradnji kanalizacione mreže u Karlovčiću, zajedno sa predsednikom opštine Pećinci, Sinišom Đokićem . Tom prilikom izjavila je da su ulaganja u komunalnu infrastrukturu važan korak ka zaštiti životne sredine. Ona je istakla da se u ovom naselju gradi 22 kilometra kanalizacione mreže, dok će na teritoriji cele opštine Pećinci biti izgrađeno više od 100 kilometara, kao i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za 10.000 stanovnika.