Nastavak arheoloških radova na tvrđavi Kupinik

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Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica potpisao je ugovor vredan 3,8 miliona dinara za radove na ručnom iskopavanju na arheološkom lokalitetu tvrđave Kupinik kod Kupinova, poznate kao “poslednja prestonica srpskih despota”, čiji se završetak očekuje do 4. oktobra, objavljeno je na portalu javnih nabavki. Ugovor vredan 3.801.600 dinara, uključujući PDV, pripao je građevinskoj radnji iz Laćarka, koja je bila jedini ponuđač. Radovi će podrazumevati ručno iskopavanje zemlje na nalazištu u okviru arheoloških sondi, pažljivo iskopavanje arheoloških objekata i grobova po uputstvima arheologa, pretraživanje zemlje i prikupljanje pokretnog arheološkog materijala, kao i postavljanje nadstrešnica, zaštitnih konstrukcija i zaštitu nalaza tokom istraživanja.