Pražnjenje plavih kanti za mesec avgust (Video)

JKP „Komunalije” objavilo je raspored pražnjenja plavih kanti za reciklažni otpad za avgust 2026. godine. Plave kante prazniće se jednom mesečno, četvrte nedelje u mesecu, i to istog dana kada se iz domaćinstava odnosi komunalni otpad. Građani treba da plave kante iznesu do 7 časova ujutru i da ih ne vraćaju u dvorišta dok vozilo za prikupljanje reciklabilnog otpada ne završi pražnjenje. U plave kante odlažu se isključivo plastika, papir, karton i metal, odnosno ambalažni otpad namenjen reciklaži. Besplatne plave kante mogu se preuzeti u mesnim zajednicama ili u Mašinskoj bazi JKP „Komunalije”, u Bulevaru Konstantina Velikog bb. Raspored za avgust je sledeći:
PONEDELJAK – 24. AVGUST
UTORAK – 25. AVGUST
SREDA – 26. AVGUST
ČETVRTAK – 27. AVGUST
PETAK – 28. AVGUST