Ministar Glišić u poseti Sremskoj Mitrovici (Foto/Video)

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić boravio je u Sremskoj Mitrovici, gde je zajedno sa gradonačelnikom Branislavom Nedimovićem i saradnicima obišao završene radove na izgradnji tranzitnog vodovoda Sremska Mitrovica – Milekića salaš sa buster stanicom. Reč je o značajnom infrastrukturnom projektu kojim je unapređeno vodosnabdevanje fruškogorskih naselja izgradnjom novog cevovoda dužine 2,27 kilometara, čime je obezbeđeno sigurnije i pouzdanije snabdevanje pijaćom vodom za oko 2.450 stanovnika Velikih Radinaca, Bešenova i Šuljama.