Saopštenje povodom nezgode u kojoj je povređena maloletna devojčica (Video)

preuzeta fotografija

Povodom nezgode koja se dogodila 6. jula u Sremskoj Mitrovici, kada je maloletna devojčica povređena usled pada konstrukcije, nadležni su se oglasili i izneli činjenice o ovom slučaju, nakon što su se u javnosti pojavile različite informacije .

SAOPŠTENJE:

“Povodom nesrećnog događaja koji se dogodio 6. jula, kada je povređena maloletna devojčica iz Sremske Mitrovice, do sada se nismo javno oglašavali. Razlog za to bila je želja porodice da se pažnja usmeri isključivo na oporavak devojčice, bez dodatnog medijskog pritiska.

Kako su se u međuvremenu u javnosti pojavile brojne netačne i neproverene informacije, smatramo da je naša obaveza da iznesemo činjenice.

Nezgoda se dogodila u popodnevnim časovima, na platou između Gradskog bazena i teniskih terena „Bane Ivanović”. Do tog dana nismo imali nijednu prijavu niti saznanje da postoji bilo kakav problem sa kapijom koja se nalazi na toj lokaciji i koja je svakodnevno u upotrebi.

Na raspolaganju su video-snimci događaja, a zatraženo je i stručno veštačenje. Zbog toga nećemo iznositi pretpostavke niti komentarisati informacije koje nisu utemeljene na činjenicama.

Od prvog dana smo u neposrednom kontaktu sa porodicom povređene devojčice i ponudili smo svu pomoć koja je u našoj mogućnosti. To ostaje naš prioritet i u narednom periodu.

Najvažnije nam je da se devojčica uspešno oporavi, a da se sve činjenice utvrde na zakonit i nepristrasan način.”