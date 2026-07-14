“Sladoledna avantura” na Mitrovačkoj plaži

U okviru tradicionalne manifestacije „Leto na Savi“, Biblioteka „Gligorije Vozarović“ priprema poseban program za najmlađe sugrađane. Reč je o kreativnoj radionici pod nazivom „Sladoledna avantura“. Radionica će se održati u subotu, 18. jula, sa početkom u 11 časova. Kroz letnje i kreativne aktivnosti inspirisane sunčanim danima i raspustom, mališani će imati priliku da razvijaju maštu, crtaju, stvaraju i druže se u prijatnom ambijentu. U realizaciji programa učestvuju sve ustanove kulture, kao i Ustanova za negovanje kulture „Srem“, koje će tokom manifestacije „Leto na Savi“ pripremiti raznovrsne sadržaje za sve generacije. Organizatori pozivaju sve roditelje da dovedu svoje mališane i da zajedno uživaju u bogatom programu koji ovog leta nudi Sremska Mitrovica.