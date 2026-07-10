Predstava na Gradskoj plaži

preuzeta fotografija

U okviru ovogodišnje letnje manifestacije „Leto na Savi”, Pozorište „Dobrica” i Turistička organizacija Sremske Mitrovice pripremili su poseban višednevni program pod nazivom „Pozorištance na Savi”, namenjen najmlađim sugrađanima i posetiocima grada. Nakon uspešno održanih predstava i dramskih radionica u prethodnim danima, program se nastavlja u subotu, 11. jula, sa početkom u 18 časova.

Mališani će na Gradskoj plaži imati priliku da pogledaju edukativnu i zabavnu predstavu „Putujuća laboratorijska školica za određivanje idealnog zanimanja”. Kroz interaktivan pristup i puno smeha, ova glumačka trupa će najmlađoj publici približiti različite profesije i pomoći im da na kreativan način „otkriju” svoja buduća interesovanja.