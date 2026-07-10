U ponedeljak bez gasa potrošači u Severnoj Mačvi

JP „Srem-gas” Sremska Mitrovica obaveštava korisnike da su za ponedeljak, 13. jula, planirani radovi na povezivanju gasovoda za naseljena mesta Zasavica I i Zasavica II i Ravnje. Zbog izvođenja radova doći će do privremenog prekida u isporuci prirodnog gasa potrošačima na distributivnom području koje se snabdeva gasom sa Merno-regulacione stanice (MRS) „Mačva”. Bez prirodnog gasa biće potrošači u Mačvanskoj Mitrovici, Salašu Noćajskom i Noćaju. JP „Srem-gas” Sremska Mitrovica moli korisnike za razumevanje i strpljenje tokom izvođenja radova, koji se realizuju u cilju unapređenja i proširenja gasovodne mreže i obezbeđivanja pouzdanijeg snabdevanja korisnika.