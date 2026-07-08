Pojačana potrošnja vode tokom leta

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Početak leta i visoke temperature već su doveli do znatno povećane potrošnje vode na području Sremske Mitrovice. Tokom juna u sistem je isporučeno gotovo 711 hiljada kubnih metara vode za piće, što je blizu rekordnih letnjih vrednosti. JKP „Vodovod” Sremska Mitrovica saopštava da sistem vodosnabdevanja funkcioniše stabilno, a u narednom periodu planirana je revitalizacija i priključenje još dva bunara, čime će se dodatno povećati kapacitet i sigurnost vodosnabdevanja. Građanima se upućuje apel da vodu koriste racionalno, posebno u mestima sa lokalnim izvorištima. Najveća potrošnja zabeležena je u mestima sa lokalnim izvorištima – Bosutu, Jarku i Sremskoj Rači, gde je upućen apel građanima da vodu za piće koriste racionalno i isključivo za osnovne životne potrebe. Istovremeno, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, u četvrtak, 9. jula, od 8 do 14 časova, bez vode će biti potrošači u delu Ulice Petra Preradovića – neparna strana, između ulica Tarasa Ševčenka i Vase Pelagića. Radovi obuhvataju rekonstrukciju kućnih priključaka i njihovo povezivanje na novu distributivnu mrežu. Po završetku radova moguće je kratkotrajno zamućenje vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu iz slavina puste da istekne dok se ne izbistri.