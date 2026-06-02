Četvrti Agrobiznis sajam u Sremskoj Mitrovici

Agrobiznis inkubator organizuje četvrti Agrobiznis sajam koji će biti održan u subotu, 13. juna, u Gradskom parku u Sremskoj Mitrovici, u periodu od 17 do 23 časa. Manifestacija će okupiti preduzetnike, poljoprivredne proizvođače i gazdinstva sa ciljem promocije domaće proizvodnje, razvoja preduzetništva i povećanja vidljivosti proizvođača hrane i pića na tržištu. Svečano otvaranje sajma planirano je u 17 časova, a posetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatom ponudom lokalnih proizvođača i raznovrsnim proizvodima iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.