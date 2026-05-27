Novi radovi na toplovodu u Sremskoj Mitrovici

U JKP „Toplifikacija” Sremska Mitrovica u toku su planirani remonti i radovi na toplovodnoj mreži za 2026. godinu.

Kako je navedeno u planu radova, predviđen je veliki remont na izmenjivačkoj stanici, zamena cevi na kritičnim deonicama magistralnog toplovoda, kao i zamena ekonomajzera u kotlarnicama „Stari Most”, KP Dom i „Stevan Sremac”.

Planirana je i ugradnja reduktorskih slavina i sekcijskih ventila u naselju Matije Huđi, dok će se radovi izvoditi i na takozvanom „Kraku 8”, odnosno na potezu od Palate pravde do Trga Vojvođanskih brigada.

U okviru radova planirana je rekonstrukcija toplovodne mreže u Ulici Svetog Dimitrija, kao i rekonstrukcija sekundarnog toplovoda i primarnih priključaka za objekte na Trgu Vojvođanskih brigada. Predviđena je i rekonstrukcija dve pumpe stanice u podstanicama na Trgu Vojvođanskih brigada, kao i sanacija curenja u Pivarskoj ulici, naselju Stari Most i naselju Orao.